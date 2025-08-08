ГУР поразило чрезвычайно дорогую и уникальную цель в Крыму — видео
ГУР поразило чрезвычайно дорогую и уникальную цель в Крыму — видео

ГУР поразило радар к новейшему ЗРК россиян С-500
Источник:  online.ua

7 августа Главное управление разведки Украины похвасталось удачной охотой на российские военные объекты во временно оккупированном Крыму. В частности речь шла о РЛС "Небо-СВУ"; РЛС "Подлет К-1"; РЛС 96Л6Е. Однако, как оказалось, все гораздо лучше, чем заявили в ГУР.

Главные тезисы

  • Под удар разведчиков попала РЛС "Енисей".
  • Она новая и чрезвычайно дорогая.

ГУР поразило радар к новейшему ЗРК россиян С-500

Сообщество OSINT-аналитиков "КиберБорошно" проанализировало информацию украинских разведчиков о сожжении нескольких вражеских РЛС в Крыму.

Эксперты пришли к выводу, что ГУР на самом деле поразило не "РЛС 96Л6 С-400", а новейшую и очень дорогую РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей".

Аналитики обращают внимание на то, что государственные испытания данная станция прошла в 2020-2021 гг., а на вооружение стала в 2021-2022 гг.

В основе станции — многоэлементная защищенная от помех активная фазированная антенная решетка (АФАР), которая позволяет сопровождать гиперзвуковые цели, двигающиеся на высотах до 120 км со скоростью до 4800 м/с (17280 км/ч) с перспективой увеличения до 7000 м/с (252). Система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей.

Фото: kiber_boroshno

Невероятно жирная и дорогостоящая цель, пораженная украинским БПЛА, — заключают аналитики.

