ГУР уразило надзвичайно дорогу та унікальну ціль у Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР уразило надзвичайно дорогу та унікальну ціль у Криму — відео

ГУР уразило радар до новітнього ЗРК росіян С-500
Read in English
Джерело:  online.ua

7 серпня Головне управління розвідки України похизувалося вдалим “полюванням” на російські воєнні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Зокрема йшлося про РЛС “Нєбо-СВУ”; РЛС “Подльот К-1”; РЛС 96Л6Е. Однак, як виявилося, все набагато краще, ніж про це заявили у ГУР.

Головні тези:

  • Під удар розвідників потрапила РЛС "Єнісей".
  • Вона є новітньою та надзвичайно дорогою.

ГУР уразило радар до новітнього ЗРК росіян С-500

Cпільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно" проаналізувала інформацію українських розвідників про спалення кількох ворожих РЛС у Криму.

Експерти дійшли висновку, що ГУР насправді уразило не "РЛС 96Л6 С-400", а новітню й дуже дорогу РЛС 98Л6 "Єнісєй", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей".

Аналітики звертають увагу на те, що державні випробування дана станція пройшла у 2020-2021 рр, а на озброєння стала у 2021-2022рр.

В основі станції — багатоелементна захищена від перешкод активна фазована антенна решітка (АФАР), яка дозволяє супроводжувати гіперзвукові цілі, котрі рухаються на висотах до 120 км зі швидкістю до 4800 м/с (17280 км/год) з перспективою збільшення до 7000 м/с (25200 км/год). Зазначається, що система фактично дозволяє здійснювати перехоплення низькоорбітальних космічних цілей.

Фото: kiber_boroshno

Неймовірно жирна й дорога ціль, що була уражена українським БПЛА, — підсумовують аналітики.


