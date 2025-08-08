ГУР уразило надзвичайно дорогу та унікальну ціль у Криму — відео

7 серпня Головне управління розвідки України похизувалося вдалим “полюванням” на російські воєнні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Зокрема йшлося про РЛС “Нєбо-СВУ”; РЛС “Подльот К-1”; РЛС 96Л6Е. Однак, як виявилося, все набагато краще, ніж про це заявили у ГУР.
Головні тези:
- Під удар розвідників потрапила РЛС "Єнісей".
- Вона є новітньою та надзвичайно дорогою.
ГУР уразило радар до новітнього ЗРК росіян С-500
Cпільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно" проаналізувала інформацію українських розвідників про спалення кількох ворожих РЛС у Криму.
Експерти дійшли висновку, що ГУР насправді уразило не "РЛС 96Л6 С-400", а новітню й дуже дорогу РЛС 98Л6 "Єнісєй", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей".
Аналітики звертають увагу на те, що державні випробування дана станція пройшла у 2020-2021 рр, а на озброєння стала у 2021-2022рр.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-