Мінус 3 російські РЛС. У ГУР показали унікальні кадри "демілітаризації Криму" — відео

У Головному управлінні розвідки оприлюднили відео з ураженнями військових об’єктів у окупованому Криму. За цими даними, бойові дрони спецпідрозділу "Примари" вразили ворожі РЛС у куполах, десантний катер та базу ППО на Ай-Петрі.
Головні тези:
- Бойові дрони спецпідрозділу ГУР успішно вражають ворожі військові об’єкти у Криму, включаючи десантний катер та РЛС.
- Російські РЛС "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1", та 96Л6Е були знищені у результаті ударів спецпідрозділу "Примари".
- Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, російські окупанти почали ховати свої військові об’єкти в купольні конструкції.
У ГУР показали унікальні кадри ураження ворожих РЛС у Криму
За даними ГУР, після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, “Примарами” ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції.
Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де росіяни розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-