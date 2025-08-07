Мінус 3 російські РЛС. У ГУР показали унікальні кадри "демілітаризації Криму" — відео

У Головному управлінні розвідки оприлюднили відео з ураженнями військових об’єктів у окупованому Криму. За цими даними, бойові дрони спецпідрозділу "Примари" вразили ворожі РЛС у куполах, десантний катер та базу ППО на Ай-Петрі.

У ГУР показали унікальні кадри ураження ворожих РЛС у Криму

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває ― ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 “БК-16”, а також спалили російські: РЛС “Нєбо-СВУ”, РЛС “Подльот К-1”, РЛС 96Л6Е. Поширити

За даними ГУР, після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, “Примарами” ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції.