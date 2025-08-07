Минус 3 российских РЛС. У ГУР показали уникальные кадры "демилитаризации Крыма" — видео

В Главном управлении разведки обнародовали видео с поражениями военных объектов в оккупированном Крыму. По этим данным, боевые дроны спецподразделения "Призраки" поразили вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на Ай-Петре.

В ГУР показали уникальные кадры поражения враждебных РЛС в Крыму

Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается ― уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16", а также сожгли российские: Подлет К-1, РЛС 96Л6Е. Поделиться

По данным ГУР, после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции.