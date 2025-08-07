Минус 3 российских РЛС. У ГУР показали уникальные кадры "демилитаризации Крыма" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Минус 3 российских РЛС. У ГУР показали уникальные кадры "демилитаризации Крыма" — видео

ГУР
РЛС
Читати українською

В Главном управлении разведки обнародовали видео с поражениями военных объектов в оккупированном Крыму. По этим данным, боевые дроны спецподразделения "Призраки" поразили вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на Ай-Петре.

Главные тезисы

  • В результатах ударов спецподразделения “Призраки” были уничтожены российские РЛС “Небо-СВУ”, “Подлет К-1” и 96Л6Е в Крыму.
  • Российские оккупанты начали прятать свои военные объекты в купольные конструкции после потерь в объектах ПВО на полуострове.
  • Боевые дроны ГУР успешно поразили враждебный десантный катер и базу ПВО на Ай-Петре, в Крыму.

В ГУР показали уникальные кадры поражения враждебных РЛС в Крыму

Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается ― уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16", а также сожгли российские: Подлет К-1, РЛС 96Л6Е.

По данным ГУР, после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции.

Еще один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петре, где россияне расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Армавире уничтожен боевой самолет СУ-27УБ — ГУР
ГУР
СУ-27УБ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и партизаны взорвали микроавтобус с кадыровцами в Мелитополе — видео
ГУР
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
ГУР
Князь Пожарский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?