Минус 3 российских РЛС. У ГУР показали уникальные кадры "демилитаризации Крыма" — видео

В Главном управлении разведки обнародовали видео с поражениями военных объектов в оккупированном Крыму. По этим данным, боевые дроны спецподразделения "Призраки" поразили вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на Ай-Петре.
Главные тезисы
- В результатах ударов спецподразделения “Призраки” были уничтожены российские РЛС “Небо-СВУ”, “Подлет К-1” и 96Л6Е в Крыму.
- Российские оккупанты начали прятать свои военные объекты в купольные конструкции после потерь в объектах ПВО на полуострове.
- Боевые дроны ГУР успешно поразили враждебный десантный катер и базу ПВО на Ай-Петре, в Крыму.
В ГУР показали уникальные кадры поражения враждебных РЛС в Крыму
По данным ГУР, после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции.
Еще один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петре, где россияне расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).
