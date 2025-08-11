ГУР ювелирно уничтожает логистику оккупантов РФ на Сумщине — видео

Главное управление разведки показало ювелирную работу сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины на фронте Сумской области.
Главные тезисы
- Сводный отряд мастеров беспилотных систем ГУР МО Украины блокирует российских оккупантов на фронте в Сумской области, мешая им в перемещении и снабжении.
- Военные разведчики активно действуют на фронте, нейтрализуя вражеские попытки вести враждебные операции.
В фокусе разведчиков ― логистика российских окупантов на Сумщине
Боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, сделать невозможным любое враждебное движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.
Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности — каждое движение означает смертный приговор.
Вооруженная борьба продолжается!
