ГУР ювелирно уничтожает логистику оккупантов РФ на Сумщине — видео
ГУР ювелирно уничтожает логистику оккупантов РФ на Сумщине — видео

ГУР
ГУР
Главное управление разведки показало ювелирную работу сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины на фронте Сумской области.

Главные тезисы

  • Сводный отряд мастеров беспилотных систем ГУР МО Украины блокирует российских оккупантов на фронте в Сумской области, мешая им в перемещении и снабжении.
  • Военные разведчики активно действуют на фронте, нейтрализуя вражеские попытки вести враждебные операции.

В фокусе разведчиков ― логистика российских окупантов на Сумщине

Боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, сделать невозможным любое враждебное движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.

Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все русское, движущееся по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях — ключевой приоритет.

Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности — каждое движение означает смертный приговор.

Вооруженная борьба продолжается!

