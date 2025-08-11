ГУР ювелирно уничтожает логистику оккупантов РФ на Сумщине — видео

В фокусе разведчиков ― логистика российских окупантов на Сумщине

Боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, сделать невозможным любое враждебное движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.

Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все русское, движущееся по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях — ключевой приоритет. Поделиться

Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности — каждое движение означает смертный приговор.