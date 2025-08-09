У ГУР показали эффектные кадры уничтожения шахедов РФ подразделением Nexus — видео

Главное управление разведки Минобороны показало, как подразделение Nexus антидрон уничтожает российские беспилотники.
Главные тезисы
- Nexus - подразделение ГУР, специализирующееся на уничтожении российских шахедов с помощью антидронов.
- Мастера подразделения Nexus обеспечивают режим бесполетной зоны для российских захватчиков на фронте.
- Обезвреживание российских аэроразведочных и ударных дронов играет важную роль в успехе Украины на поле боя.
Nexus уничтожает российские шахеды
Мастера подразделения ГУР Nexus, специализирующегося на антидроновой борьбе, обеспечивают режим бесполетной зоны для российских захватчиков на фронте.
Просто в небе "обрубают" вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия.
Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов — важная составляющая успеха Украины на поле боя.
Ранее дроны ГУР поразили в Крыму одну из самых ценных радиолокационных станций России — 98Л6 "Енисей".
