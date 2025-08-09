У ГУР показали эффектные кадры уничтожения шахедов РФ подразделением Nexus — видео
У ГУР показали эффектные кадры уничтожения шахедов РФ подразделением Nexus — видео

Главное управление разведки Минобороны показало, как подразделение Nexus антидрон уничтожает российские беспилотники.

  • Nexus - подразделение ГУР, специализирующееся на уничтожении российских шахедов с помощью антидронов.
  • Мастера подразделения Nexus обеспечивают режим бесполетной зоны для российских захватчиков на фронте.
  • Обезвреживание российских аэроразведочных и ударных дронов играет важную роль в успехе Украины на поле боя.

Nexus уничтожает российские шахеды

Мастера подразделения ГУР Nexus, специализирующегося на антидроновой борьбе, обеспечивают режим бесполетной зоны для российских захватчиков на фронте.

Просто в небе "обрубают" вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия.

Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов — важная составляющая успеха Украины на поле боя.

Ранее дроны ГУР поразили в Крыму одну из самых ценных радиолокационных станций России — 98Л6 "Енисей".

