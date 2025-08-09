У ГУР показали ефектні кадри знищення шахедів РФ підрозділом Nexus — відео

Головне управління розвідки Міноборони показало, як підрозділ Nexus антидронами знищує російські безпілотники.

Nexus знищує російські шахеди

Майстри підрозділу ГУР Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських загарбників на фронті.

Просто в небі "обрубують" ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.

Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів — важлива складова успіху України на полі бою.

Раніше дрони ГУР уразили у Криму одну з найцінніших радіолокаційних станцій Росії — 98Л6 “Єнісєй”.