У ГУР показали ефектні кадри знищення шахедів РФ підрозділом Nexus — відео

Головне управління розвідки Міноборони показало, як підрозділ Nexus антидронами знищує російські безпілотники.
Головні тези:
- Підрозділ Nexus від ГУР ефективно знищує російські безпілотники на фронті за допомогою антидронів.
- Майстри підрозділу Nexus спеціалізуються на антидроновій боротьбі та забезпечують режим безпольотної зони для російських загарбників.
- Знешкодження російських аеророзвідувальних та ударних дронів є важливою складовою успіху України на полі бою.
Nexus знищує російські шахеди
Майстри підрозділу ГУР Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських загарбників на фронті.
Просто в небі "обрубують" ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.
Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів — важлива складова успіху України на полі бою.
Раніше дрони ГУР уразили у Криму одну з найцінніших радіолокаційних станцій Росії — 98Л6 “Єнісєй”.
