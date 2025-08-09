У ГУР показали ефектні кадри знищення шахедів РФ підрозділом Nexus — відео
У ГУР показали ефектні кадри знищення шахедів РФ підрозділом Nexus — відео

Головне управління розвідки Міноборони показало, як підрозділ Nexus антидронами знищує російські безпілотники.

Головні тези:

  • Підрозділ Nexus від ГУР ефективно знищує російські безпілотники на фронті за допомогою антидронів.
  • Майстри підрозділу Nexus спеціалізуються на антидроновій боротьбі та забезпечують режим безпольотної зони для російських загарбників.
  • Знешкодження російських аеророзвідувальних та ударних дронів є важливою складовою успіху України на полі бою.

Nexus знищує російські шахеди

Майстри підрозділу ГУР Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських загарбників на фронті.

Просто в небі "обрубують" ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.

Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів — важлива складова успіху України на полі бою.

Раніше дрони ГУР уразили у Криму одну з найцінніших радіолокаційних станцій Росії — 98Л6 “Єнісєй”.

