Боевые медики ГУР массово эвакуировали на вертолетах тяжелораненых воинов — видео
ГУР
ГУР
Спасательные команды на четырех вертолетах забрали тяжелораненых бойцов Главного управления разведки. Помощь оказывали прямо во время полета.

Главные тезисы

  • Боевые медики ГУР организовали массовую эвакуацию тяжелораненых воинов на вертолетах прямо во время полета.
  • Кампания Donate to Evacuate, запущенная студентами Киевской школы экономики, собрала средства для спасения жизней военных.
  • Санитарная авиация ГУР Украины успешно спасает как военных, так и гражданских, оказывая помощь в критических ситуациях.

ГУР массово эвакуировала тяжелораненых воинов на вертолетах

Мы готовы всегда и ко всему. У нас есть все оборудование для спасения, поддержания жизни и оказания помощи, прямо здесь в вертолете, — сказал медик с позывным "Турист".

Медики и пилоты быстро эвакуировали раненых. Среди них были и те, кто не мог двигаться.

В 2023 году студенты Киевской школы экономики начали сбор в рамках кампании Donate to Evacuate. Средства на вертолеты собирали люди — студенты, преподаватели, бизнес, неравнодушные украинцы. Это история о том, как одни спасают других.

Один из вертолетов был полностью профинансирован Фондом Елены Зеленской.

Санитарная авиация ГУР Украины ежедневно спасает жизнь военных и гражданских в ходе таких операций.

1 марта в ГУР поступил запрос от СБУ: нужно срочно доставить девочку из Запорожья в Киев — ее состояние критически ухудшилось. Медики и пилоты подняли вертолет и уже через несколько часов ребенок был в больнице.

С начала боевой работы санитарной авиации ГУР МО Украины было спасено более 600 жизней воинов Сил безопасности и обороны Украины.

ГУР

