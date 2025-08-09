Бойові медики ГУР масово евакуювали на гелікоптерах важкопоранених воїнів — відео
Бойові медики ГУР масово евакуювали на гелікоптерах важкопоранених воїнів — відео

Рятувальні команди на чотирьох гелікоптерах забрали важкопоранених бійців Головного управління розвідки. Допомогу надавали прямо під час польоту.

Головні тези:

  • Бойові медики ГУР масово евакуювали на гелікоптерах важкопоранених воїнів, надаючи пряму медичну допомогу під час польоту.
  • Студенти та громадські активісти зібрали кошти на гелікоптери для рятувальних операцій, демонструючи солідарність та підтримку військових.
  • Санітарна авіація ГУР критично важлива для рятування життів учасників воєнних конфліктів та цивільних громадян.

ГУР масово евакуювала важкопоранених воїнів на гелікоптерах

Ми готові завжди і до всього. У нас є все обладнання для порятунку, підтримки життя і надання допомоги, просто тут в гелікоптері, - сказав медик із позивним “Турист”.

Медики та пілоти швидко евакуювали поранених. Серед них були і ті, які не могли рухатись.

У 2023 році студенти Київської школи економіки започаткували збір у межах кампанії Donate to Evacuate. Кошти на гелікоптери збирали люди - студенти, викладачі, бізнес, небайдужі українці. Це історія про те, як одні рятують інших.

Один із гелікоптерів був повністю профінансований Фундацією Олени Зеленської.

Санітарна авіація ГУР України щодня рятує життя військових і цивільних під час таких операцій.

1 березня до ГУР надійшов запит від СБУ: потрібно терміново доправити дівчинку з Запоріжжя до Києва - її стан критично погіршився. Медики і пілоти підняли гелікоптер і вже за кілька годин дитина була в лікарні.

З початку бойової роботи санітарної авіації ГУР МО України було врятовано понад 600 життів воїнів Сил безпеки та оборони України.

