Бойові медики ГУР масово евакуювали на гелікоптерах важкопоранених воїнів — відео

Рятувальні команди на чотирьох гелікоптерах забрали важкопоранених бійців Головного управління розвідки. Допомогу надавали прямо під час польоту.
Головні тези:
- Бойові медики ГУР масово евакуювали на гелікоптерах важкопоранених воїнів, надаючи пряму медичну допомогу під час польоту.
- Студенти та громадські активісти зібрали кошти на гелікоптери для рятувальних операцій, демонструючи солідарність та підтримку військових.
- Санітарна авіація ГУР критично важлива для рятування життів учасників воєнних конфліктів та цивільних громадян.
ГУР масово евакуювала важкопоранених воїнів на гелікоптерах
Ми готові завжди і до всього. У нас є все обладнання для порятунку, підтримки життя і надання допомоги, просто тут в гелікоптері, - сказав медик із позивним “Турист”.
Медики та пілоти швидко евакуювали поранених. Серед них були і ті, які не могли рухатись.
У 2023 році студенти Київської школи економіки започаткували збір у межах кампанії Donate to Evacuate. Кошти на гелікоптери збирали люди - студенти, викладачі, бізнес, небайдужі українці. Це історія про те, як одні рятують інших.
Санітарна авіація ГУР України щодня рятує життя військових і цивільних під час таких операцій.
1 березня до ГУР надійшов запит від СБУ: потрібно терміново доправити дівчинку з Запоріжжя до Києва - її стан критично погіршився. Медики і пілоти підняли гелікоптер і вже за кілька годин дитина була в лікарні.
З початку бойової роботи санітарної авіації ГУР МО України було врятовано понад 600 життів воїнів Сил безпеки та оборони України.
