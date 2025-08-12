Туск бьет тревогу из-за нового "сценария" Путина

Страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения "решающего момента" в войне России против Украины. Об этом публично предупредил глава польского правительства Дональд Туск.
Главные тезисы
- Антиукраинские настроения в Польше и антипольские жесты украинцев – это план Путина, предупреждает Дональд Туск.
- Именно поэтому он призывает каждую страну не поддаваться на новые провокации Кремля.
Туск предупредил о новом плане РФ
Польский политик обращает внимание на то, что прямо сейчас "приближается решающий момент" войны России против Украины.
Учитывая этот факт, Кремль "делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".
Что важно понимать, на прошлой неделе стало известно, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали красно-черное знамя и оставили надпись "Слава УПА".
Кроме того, недавно в Польше разгорелся громкий скандал из-за украинца, который принес на концерт белорусского рэпера Макса Коржа красно-черный флаг.
11 августа в Польше украинку обвинили в отправке посылки со взрывчатыми материалами.
