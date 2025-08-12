Туск бьет тревогу из-за нового "сценария" Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Туск бьет тревогу из-за нового "сценария" Путина

Дональд Туск
Туск предупредил о новом плане РФ
Читати українською

Страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения "решающего момента" в войне России против Украины. Об этом публично предупредил глава польского правительства Дональд Туск.

Главные тезисы

  • Антиукраинские настроения в Польше и антипольские жесты украинцев – это план Путина, предупреждает Дональд Туск.
  • Именно поэтому он призывает каждую страну не поддаваться на новые провокации Кремля.

Туск предупредил о новом плане РФ

Польский политик обращает внимание на то, что прямо сейчас "приближается решающий момент" войны России против Украины.

Учитывая этот факт, Кремль "делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".

Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же, — публично предупредил Дональд Туск.

Что важно понимать, на прошлой неделе стало известно, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали красно-черное знамя и оставили надпись "Слава УПА".

Кроме того, недавно в Польше разгорелся громкий скандал из-за украинца, который принес на концерт белорусского рэпера Макса Коржа красно-черный флаг.

11 августа в Польше украинку обвинили в отправке посылки со взрывчатыми материалами.

Кристина С. действовала совместно с другим гражданином Украины и двумя россиянами. Женщина принимала участие в отправке курьерской службой посылки, в которой содержались взрывные устройства и материалы. Это были нитрогликоль, а также военные электрические детонаторы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин согласился на переговоры в США — неочевидная причина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Казахстан поддержал Украину в преддверии встречи Трампа и Путина
Владимир Зеленский
Токаев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдер в Кремле предупредил о реальном плане Путина касательно Украины
Путин хочет добиться тотальной капитуляции Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?