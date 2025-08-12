Страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения "решающего момента" в войне России против Украины. Об этом публично предупредил глава польского правительства Дональд Туск.

Туск предупредил о новом плане РФ

Польский политик обращает внимание на то, что прямо сейчас "приближается решающий момент" войны России против Украины.

Учитывая этот факт, Кремль "делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".

Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же, — публично предупредил Дональд Туск. Поделиться

Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 12, 2025

Что важно понимать, на прошлой неделе стало известно, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали красно-черное знамя и оставили надпись "Слава УПА".

Кроме того, недавно в Польше разгорелся громкий скандал из-за украинца, который принес на концерт белорусского рэпера Макса Коржа красно-черный флаг.

11 августа в Польше украинку обвинили в отправке посылки со взрывчатыми материалами.