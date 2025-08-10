Инсайдер в Кремле предупредил о реальном плане Путина касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Инсайдер в Кремле предупредил о реальном плане Путина касательно Украины

Путин хочет добиться тотальной капитуляции Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать изданию The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, а также никогда не согласится на полное прекращение огня.

Главные тезисы

  • Официальная Москва предлагает временно приостановить огонь в обмен на отказ Украины от Донбасса.
  • Кремлю политически выгоднее продолжать войну, чем заключать мирное соглашение.

Путин хочет добиться тотальной капитуляции Украины

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник утверждает, что российский диктатор готов согласиться исключительно на временное прекращение огня.

Кроме того, Путин не рассматривает никакие территориальные уступки.

Политически (Кремлю) легче продолжать войну до окончательного распада Украины, чем заключать мир. Вот почему они цепляются за идею, что должно быть временное, но не постоянное перемирие, а затем, тем временем, можно будет провести (украинские) выборы, — заявил инсайдер.

Еще один анонимный источник утверждает, что официальная Москва предложила команде Владимира Зеленского отказаться от Донбасса на востоке Украины в обмен на прекращение огня.

Однако, что важно понимать, все это без каких-либо других предложений.

Горькая правда заключается в том, что Путин не собирается возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях.

Как известно, именно там находится ценный сухопутный мост в оккупированный Крым.

Категория
Политика
Дата публикации
