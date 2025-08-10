Инсайдер в Кремле предупредил о реальном плане Путина касательно Украины

Как удалось узнать изданию The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, а также никогда не согласится на полное прекращение огня.
Главные тезисы
- Официальная Москва предлагает временно приостановить огонь в обмен на отказ Украины от Донбасса.
- Кремлю политически выгоднее продолжать войну, чем заключать мирное соглашение.
Путин хочет добиться тотальной капитуляции Украины
Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник утверждает, что российский диктатор готов согласиться исключительно на временное прекращение огня.
Кроме того, Путин не рассматривает никакие территориальные уступки.
Еще один анонимный источник утверждает, что официальная Москва предложила команде Владимира Зеленского отказаться от Донбасса на востоке Украины в обмен на прекращение огня.
Однако, что важно понимать, все это без каких-либо других предложений.
Горькая правда заключается в том, что Путин не собирается возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях.
Как известно, именно там находится ценный сухопутный мост в оккупированный Крым.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-