Інсайдер у Кремлі попередив про реальний план Путіна щодо України

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, насправді російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, а також ніколи не погодиться на повне припинення вогню.
Головні тези:
- Офіційна Москва пропонує тимчасово зупинити вогонь в обмін на відмову України від Донбасу.
- Кремлю політично вигідніше продовжувати війну, ніж укладати мирну угоду.
Путін хоче добитися тотальної капітуляції України
Колишній високопоставлений кремлівський чиновник стверджує, що російський диктатор готовий згодитися винятково на тимчасове припинення вогню.
Окрім того, Путін не розглядає жодних територіальних поступок.
Ще одне анонімне джерело стверджує, що офіційна Москва запропонувала команді Володимира Зеленського відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області в обмін на припинення вогню.
Однак, що важливо розуміти, усе це без будь-яких інших пропозицій натомість.
Гірка правда полягає в тому, що Путін не збирається повертати території у Херсонській і Запорізькій областях.
Як відомо, саме там знаходиться цінний сухопутний міст до окупованого Криму.
