Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, насправді російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, а також ніколи не погодиться на повне припинення вогню.

Путін хоче добитися тотальної капітуляції України

Колишній високопоставлений кремлівський чиновник стверджує, що російський диктатор готовий згодитися винятково на тимчасове припинення вогню.

Окрім того, Путін не розглядає жодних територіальних поступок.

Політично (Кремлю) легше продовжувати війну до остаточного розпаду України, ніж укладати мир. Ось чому вони чіпляються за ідею, що має бути тимчасове, але не постійне перемир'я, а потім тим часом можна буде провести (українські) вибори, — заявив інсайдер.

Ще одне анонімне джерело стверджує, що офіційна Москва запропонувала команді Володимира Зеленського відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області в обмін на припинення вогню.

Однак, що важливо розуміти, усе це без будь-яких інших пропозицій натомість.

Гірка правда полягає в тому, що Путін не збирається повертати території у Херсонській і Запорізькій областях.