Трамп обмірковує запрошення Зеленського на переговори з Путіним

Згідно з даними NBC News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запросити українського лідера Володимира Зеленського на Аляску, де вже 15 серпня повинна відбутися зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Існує висока ймовірність того, що Зеленського запросять на Аляску.
- Однак це не означає, що він зустрінеться безпосередньо з Путіним.
Що замислив Трамп
За словами інсайдерів, дискусії щодо запрошення президента України на Аляску дійсно точаться у Білому домі.
Що важливо розуміти, візит досі остаточно не узгодили, тому незрозуміло, чи буде Зеленський на Алясці для проведення зустрічей.
Однак, як виявилося, ймовірність цього дійсно дуже висока.
Один з представників Білого дому наголосив, що це "абсолютно" можливо.
Журналісти поцікавилися у своїх інсайдерів, чи Вашингтон офіційно запросив Зеленського на Аляску.
Ще одно анонімне джерело стверджує: якби Зеленський поїхав на Аляску, неясно, чи опинилися б вони з Путіним в одній кімнаті.
