Трамп обмірковує запрошення Зеленського на переговори з Путіним
Трамп обмірковує запрошення Зеленського на переговори з Путіним

Що замислив Трамп
Джерело:  NBC News

Згідно з даними NBC News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запросити українського лідера Володимира Зеленського на Аляску, де вже 15 серпня повинна відбутися зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Існує висока ймовірність того, що Зеленського запросять на Аляску.
  • Однак це не означає, що він зустрінеться безпосередньо з Путіним.

Що замислив Трамп

За словами інсайдерів, дискусії щодо запрошення президента України на Аляску дійсно точаться у Білому домі.

Це обговорюється, — заявило одне з анонімних джерел.

Що важливо розуміти, візит досі остаточно не узгодили, тому незрозуміло, чи буде Зеленський на Алясці для проведення зустрічей.

Однак, як виявилося, ймовірність цього дійсно дуже висока.

Один з представників Білого дому наголосив, що це "абсолютно" можливо.

Всі дуже сподіваються, що це станеться, — заявив високопосадовець.

Журналісти поцікавилися у своїх інсайдерів, чи Вашингтон офіційно запросив Зеленського на Аляску.

Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив президент Путін, — заявив один з інсайдерів.

Ще одно анонімне джерело стверджує: якби Зеленський поїхав на Аляску, неясно, чи опинилися б вони з Путіним в одній кімнаті.

