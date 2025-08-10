Трамп обдумывает приглашение Зеленского на переговоры с Путиным

Согласно данным NBC News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на Аляску, где уже 15 августа должна пройти встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что задумал Трамп

По словам инсайдеров, дискуссии касательно приглашения президента Украины на Аляску действительно ведутся в Белом доме.

Это обсуждается, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Что важно понимать, визит до сих пор окончательно не согласован, поэтому непонятно, будет ли Зеленский на Аляске для проведения встреч.

Однако, как оказалось, вероятность этого действительно очень высокая.

Один из представителей Белого дома подчеркнул, что это "абсолютно" возможно.

Все очень надеются, что это произойдет, — заявил чиновник. Поделиться

Журналисты поинтересовались у своих инсайдеров, официально ли Вашингтон пригласил Зеленского на Аляску.

Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил президент Путин, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Еще один анонимный источник утверждает: если бы Зеленский уехал на Аляску, неясно, оказались ли бы они с Путиным в одной комнате.