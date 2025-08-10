Трамп обдумывает приглашение Зеленского на переговоры с Путиным
Трамп обдумывает приглашение Зеленского на переговоры с Путиным

Источник:  NBC News

Согласно данным NBC News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на Аляску, где уже 15 августа должна пройти встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Есть высокая вероятность того, что Зеленского пригласят на Аляску.
  • Однако это не значит, что он встретится с Путиным.

Что задумал Трамп

По словам инсайдеров, дискуссии касательно приглашения президента Украины на Аляску действительно ведутся в Белом доме.

Это обсуждается, — заявил один из анонимных источников.

Что важно понимать, визит до сих пор окончательно не согласован, поэтому непонятно, будет ли Зеленский на Аляске для проведения встреч.

Однако, как оказалось, вероятность этого действительно очень высокая.

Один из представителей Белого дома подчеркнул, что это "абсолютно" возможно.

Все очень надеются, что это произойдет, — заявил чиновник.

Журналисты поинтересовались у своих инсайдеров, официально ли Вашингтон пригласил Зеленского на Аляску.

Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил президент Путин, — заявил один из инсайдеров.

Еще один анонимный источник утверждает: если бы Зеленский уехал на Аляску, неясно, оказались ли бы они с Путиным в одной комнате.

