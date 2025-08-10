Казахстан підтримав Україну напередодні зустрічі Трампа й Путіна

10 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Це сталося на тлі посилення тиску з боку американського лідера Дональда Трампа щодо “обміну територіями” з країною-агресоркою Росією.

Казахстан чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну

Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме — повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, це вкрай небезпечно, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто «територією» й намагатимуться поділити.

Володимир Зеленський наполягає, щоб усі союзники України добивалися чесного й тривалого миру.

Він також розповів Токаєву про дипломатичну роботу з американським лідером Дональд Трампом та європейськими партнерами.

Президент України підтвердив, що відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.