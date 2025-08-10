Казахстан підтримав Україну напередодні зустрічі Трампа й Путіна

10 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Це сталося на тлі посилення тиску з боку американського лідера Дональда Трампа щодо “обміну територіями” з країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- Зеленський нагадав, як важливо досягти чесного й тривалого миру для України.
- Сторони домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин.
Казахстан чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну
За словами глави держави, це вкрай небезпечно, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто «територією» й намагатимуться поділити.
Володимир Зеленський наполягає, щоб усі союзники України добивалися чесного й тривалого миру.
Він також розповів Токаєву про дипломатичну роботу з американським лідером Дональд Трампом та європейськими партнерами.
Президент України підтвердив, що відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.
