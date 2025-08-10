Казахстан підтримав Україну напередодні зустрічі Трампа й Путіна
Казахстан підтримав Україну напередодні зустрічі Трампа й Путіна

Володимир Зеленський
Казахстан чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну
10 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Це сталося на тлі посилення тиску з боку американського лідера Дональда Трампа щодо “обміну територіями” з країною-агресоркою Росією.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав, як важливо досягти чесного й тривалого миру для України.
  • Сторони домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин.

Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме — повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, це вкрай небезпечно, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто «територією» й намагатимуться поділити.

Володимир Зеленський наполягає, щоб усі союзники України добивалися чесного й тривалого миру.

Він також розповів Токаєву про дипломатичну роботу з американським лідером Дональд Трампом та європейськими партнерами.

Президент України підтвердив, що відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.

На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись, — заявив Зеленський.

