Казахстан поддержал Украину в преддверии встречи Трампа и Путина
Казахстан поддержал Украину в преддверии встречи Трампа и Путина

Владимир Зеленский
Токаев
10 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Это произошло на фоне усиления давления со стороны американского лидера Дональда Трампа по поводу "обмена территориями" со страной-агрессорской Россией.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил, как важно достичь честного и продолжительного мира для Украины.
  • Стороны договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений.

Казахстан четко дал понять, что поддерживает Украину

Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны возобладать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, это крайне опасно, если то или иное независимое государство сочтут просто «территорией» и будут пытаться поделить.

Владимир Зеленский настаивает, чтобы все союзники Украины добивались честного и продолжительного мира.

Он также рассказал Токаеву о дипломатической работе с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими партнерами.

Президент Украины подтвердил, что состоялась встреча советников безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром.

К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств, несмотря на озвученные дедлайны, и пытается выторговать лучшие позиции на земле для последующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться, — заявил Зеленский.

