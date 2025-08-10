Казахстан поддержал Украину в преддверии встречи Трампа и Путина

10 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Это произошло на фоне усиления давления со стороны американского лидера Дональда Трампа по поводу "обмена территориями" со страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил, как важно достичь честного и продолжительного мира для Украины.
- Стороны договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений.
Казахстан четко дал понять, что поддерживает Украину
По словам главы государства, это крайне опасно, если то или иное независимое государство сочтут просто «территорией» и будут пытаться поделить.
Владимир Зеленский настаивает, чтобы все союзники Украины добивались честного и продолжительного мира.
Он также рассказал Токаеву о дипломатической работе с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими партнерами.
Президент Украины подтвердил, что состоялась встреча советников безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром.
