Туск б'є на сполох через новий "сценарій" Путіна

Країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення "вирішального моменту" у війні Росії проти України. Про це публічно попередив глава польського уряду Дональд Туск.

Туск попередив про новий план РФ

Польський політик звертає увагу на те, що просто зараз "наближається вирішальний момент" війни Росії проти України.

Враховуючи цей факт, Кремль “робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими, — публічно попередив Дональд Туск. Поширити

Що важливо розуміти, минулого тижня стало відомо, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис "Слава УПА".

Окрім того, нещодавно у Польщі розгорівся гучний скандал через українця, який приніс на концерт білоруського репера Макса Коржа червоно-чорний прапор.

11 серпня у Польщі українку звинуватили у відправці посилки з вибуховими матеріалами.