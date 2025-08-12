Туск б'є на сполох через новий "сценарій" Путіна
Туск б'є на сполох через новий "сценарій" Путіна

Дональд Туск
Туск

Країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення "вирішального моменту" у війні Росії проти України. Про це публічно попередив глава польського уряду Дональд Туск.

Головні тези:

  • Антиукраїнські настрої в Польщі та антипольські жести українців - це план Путіна, попереджає Дональд Туск.
  • Саме тому він закликає кожну з країни не піддаватися на нові провокації Кремля.

Туск попередив про новий план РФ

Польський політик звертає увагу на те, що просто зараз "наближається вирішальний момент" війни Росії проти України.

Враховуючи цей факт, Кремль “робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими, — публічно попередив Дональд Туск.

Що важливо розуміти, минулого тижня стало відомо, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис "Слава УПА".

Окрім того, нещодавно у Польщі розгорівся гучний скандал через українця, який приніс на концерт білоруського репера Макса Коржа червоно-чорний прапор.

11 серпня у Польщі українку звинуватили у відправці посилки з вибуховими матеріалами.

Крістіна С. діяла спільно з іншим громадянином України та двома росіянами. Жінка брала участь у відправленні кур'єрською службою посилки, в якій містилися вибухові пристрої та матеріали. Це був нітрогліколь, а також військові електричні детонатори.

