Зустріч Трампа та Путіна. Якого результату можна чекати

На переконання шефа французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, переговори американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна будуть мати цілком конкретний результат — припинення вогню РФ проти України.

Трамп спробує зупинити вогонь

Очільник МЗС Франції вкотре нагадав, що офіційний Париж підтримує Україну і буде активно добиватися справедливого та тривалого миру для неї.

Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі нарешті можна буде розпочати переговори, — наголосив Жан-Ноель Барро. Поширити

J’ai participé aujourd’hui avec mes collègues européens à un conseil des affaires étrangères extraordinaire. Nous soutenons l’Ukraine et aspirons à une paix juste et durable. Le sommet qui se tiendra en Alaska devra aboutir au cessez-le-feu souhaité par le président Trump et… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 11, 2025

Що важливо розуміти, ввечері 11 серпня лідери 26 держав-членів Європейського Союзу ухвалили спільну заяву на підтримку України.

Вона стала своєрідним зверненням безпосереднього до Дональда Трампа.

У цьому документі вказано, що змістовні перемовини неможливі без припинення вогню або зменшення бойових дій.