Зустріч Трампа та Путіна. Якого результату можна чекати

На переконання шефа французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, переговори американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна будуть мати цілком конкретний результат — припинення вогню РФ проти України.
Головні тези:
- Зустріч на Алясці може бути вирішальною у визначенні майбутнього миру для України.
- Лідери ЄС уже звернулися до Трампа з чіткими вимогами.
Трамп спробує зупинити вогонь
Очільник МЗС Франції вкотре нагадав, що офіційний Париж підтримує Україну і буде активно добиватися справедливого та тривалого миру для неї.
Що важливо розуміти, ввечері 11 серпня лідери 26 держав-членів Європейського Союзу ухвалили спільну заяву на підтримку України.
Вона стала своєрідним зверненням безпосереднього до Дональда Трампа.
У цьому документі вказано, що змістовні перемовини неможливі без припинення вогню або зменшення бойових дій.
Лідери Євросоюзу нагадали президенту США, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а шлях до миру не може визначатися без України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-