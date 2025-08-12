Зустріч Трампа та Путіна. Якого результату можна чекати
Зустріч Трампа та Путіна. Якого результату можна чекати

Джерело:  online.ua

На переконання шефа французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, переговори американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна будуть мати цілком конкретний результат — припинення вогню РФ проти України.

Головні тези:

  • Зустріч на Алясці може бути вирішальною у визначенні майбутнього миру для України.
  • Лідери ЄС уже звернулися до Трампа з чіткими вимогами.

Трамп спробує зупинити вогонь

Очільник МЗС Франції вкотре нагадав, що офіційний Париж підтримує Україну і буде активно добиватися справедливого та тривалого миру для неї.

Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі нарешті можна буде розпочати переговори, — наголосив Жан-Ноель Барро.

Що важливо розуміти, ввечері 11 серпня лідери 26 держав-членів Європейського Союзу ухвалили спільну заяву на підтримку України.

Вона стала своєрідним зверненням безпосереднього до Дональда Трампа.

У цьому документі вказано, що змістовні перемовини неможливі без припинення вогню або зменшення бойових дій.

Лідери Євросоюзу нагадали президенту США, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а шлях до миру не може визначатися без України.

Туск

