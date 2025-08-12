Чому Путін згодився на зустріч з Трампом — пояснення Грема

Як стверджує сенатор-республіканець Ліндсі Грем, російський диктатор Володимир Путін погодився зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом, оскільки останній дійсно має вплив на нелегітимного главу Кремля.
Головні тези:
- За словами Грема, Путіна налякало нещодавнє рішення Трампа щодо України.
- Окрім того, диктатор врешті усвідомив, що президент США налаштований рішуче.
Світ недооцінює вплив Трампа на Путіна
На переконання сенатора, на міжнародній арені важко відшукати ще бодай одного політика, окрім Трампа, який зміг б посадити Путіна за стіл переговорів щодо завершення війни проти України.
Також Грем звернув увагу на те, що нещодавно Трамп оголосив нові мита для Індії через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту.
На його переконання, це також налякало російського диктатора та його оточення.
