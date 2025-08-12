Лідери ЄС звернулися до Трампа з конкретною вимогою щодо України

Глави 26 країн-членів Євросоюзу підписали спільну заяву, яку направили президенту США Дональду Трампу напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вимагають, щоб американський лідер не добивався зміни кордонів України та не вирішував долю країни без її участі.
Головні тези:
- ЄС обіцяє додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.
- Угорщина відмовилася підписати цю заяву-звернення до Трампа.
Лідери ЄС стали на захист України
Вони також нагадують очільнику Білого дому, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а шлях до миру не може визначатися без України.
Лідери Європи наголошують, що змістовні перемовини неможливі без припинення вогню або зменшення бойових дій.
Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти, що не припинить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку для України.
Цією заявою лідери ЄС офіційно підтвердили, що також готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для країни.
Що важливо розуміти, Угорщина — єдина країна ЄС, яка не приєдналася до цієї заяви.
