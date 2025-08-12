Лідери ЄС звернулися до Трампа з конкретною вимогою щодо України
Лідери ЄС звернулися до Трампа з конкретною вимогою щодо України

Глави 26 країн-членів Євросоюзу підписали спільну заяву, яку направили президенту США Дональду Трампу напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вимагають, щоб американський лідер не добивався зміни кордонів України та не вирішував долю країни без її участі.

  • ЄС обіцяє додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.
  • Угорщина відмовилася підписати цю заяву-звернення до Трампа.

Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України, — мовиться в заяві.

Вони також нагадують очільнику Білого дому, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а шлях до миру не може визначатися без України.

Лідери Європи наголошують, що змістовні перемовини неможливі без припинення вогню або зменшення бойових дій.

Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти, що не припинить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку для України.

Цією заявою лідери ЄС офіційно підтвердили, що також готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для країни.

Європейський Союз підкреслює невід’ємне право України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС, — йдеться в документі.

Що важливо розуміти, Угорщина — єдина країна ЄС, яка не приєдналася до цієї заяви.

