Лидеры ЕС обратились к Трампу с конкретным требованием касательно Украины

Главы 26 стран-членов Евросоюза подписали совместное заявление, которое отправили президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Они требуют, чтобы американский лидер не добивался смены границ Украины и не решал судьбу страны без ее участия.
Главные тезисы
- ЕС обещает дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для Украины.
- Венгрия отказалась подписать это заявление-обращение к Трампу.
Лидеры ЕС встали на защиту Украины
Они также напоминают руководителю Белого дома, что международные границы не должны меняться силой, народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее, а путь к миру не может определяться без Украины.
Лидеры Европы отмечают, что содержательные переговоры невозможны без прекращения огня или уменьшения боевых действий.
Официальный Брюссель ясно дал понять, что не перестанет оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку для Украины.
Этим заявлением лидеры ЕС официально подтвердили, что также готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для страны.
Что важно понимать, Венгрия — единственная страна ЕС, которая не присоединилась к этому заявлению.
