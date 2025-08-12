Лидеры ЕС обратились к Трампу с конкретным требованием касательно Украины

Главы 26 стран-членов Евросоюза подписали совместное заявление, которое отправили президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Они требуют, чтобы американский лидер не добивался смены границ Украины и не решал судьбу страны без ее участия.

Лидеры ЕС встали на защиту Украины

Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии России против Украины и достижения справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины, — сказано в заявлении. Поделиться

Они также напоминают руководителю Белого дома, что международные границы не должны меняться силой, народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее, а путь к миру не может определяться без Украины.

Лидеры Европы отмечают, что содержательные переговоры невозможны без прекращения огня или уменьшения боевых действий.

Официальный Брюссель ясно дал понять, что не перестанет оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку для Украины.

Этим заявлением лидеры ЕС официально подтвердили, что также готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для страны.

Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и продолжит поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС, — указано в документе. Поделиться

Что важно понимать, Венгрия — единственная страна ЕС, которая не присоединилась к этому заявлению.