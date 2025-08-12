Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск — есть погибший, много пострадавших

Несмотря на предпринятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степеней тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.