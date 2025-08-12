Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск — есть погибший, много пострадавших
Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск — есть погибший, много пострадавших

Сухопутные войска ВС Украины
Атака РФ на Сухопутные войска 12 августа – что известно
Ночью 12 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Согласно последним данным, известно об одном погибшем и 23 раненых.

Главные тезисы

  • Группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов, когда пыталась добраться до укрытий.
  • На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи.

Атака РФ на Сухопутные войска 12 августа — что известно

Как утверждает командование, оповещение личного состава было осуществлено должным образом.

Это произошло сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность".

Несмотря на предпринятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степеней тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Пресс-служба Сухопутных войск сообщает, что на месте работают соответствующие экстренные службы.

Пострадавшие безотлагательно получают всю необходимую медицинскую помощь.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. С целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями, — сказано в официальном заявлении.

Более того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты украинских воинов во время ракетных и воздушных атак врага.

