Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск — есть погибший, много пострадавших

Ночью 12 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Согласно последним данным, известно об одном погибшем и 23 раненых.
Главные тезисы
- Группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов, когда пыталась добраться до укрытий.
- На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи.
Атака РФ на Сухопутные войска 12 августа — что известно
Как утверждает командование, оповещение личного состава было осуществлено должным образом.
Это произошло сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность".
Пресс-служба Сухопутных войск сообщает, что на месте работают соответствующие экстренные службы.
Пострадавшие безотлагательно получают всю необходимую медицинскую помощь.
Более того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты украинских воинов во время ракетных и воздушных атак врага.
