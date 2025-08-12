Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є загиблий, багато постраждалих
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є загиблий, багато постраждалих

Сухопутні війська ЗС України
Атака РФ на Сухопутні війська 12 серпня - що відомо
Read in English

Уночі 12 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Згідно з останніми даними, відомо про одного загиблого та 23 поранених.

Головні тези:

  • Група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів, коли намагалася дібратися до укриттів.
  • На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

Атака РФ на Сухопутні війська 12 серпня — що відомо

Як стверджує командування, оповіщення особового складу здійснили належним чином.

Це сталося одразу після надходження сигналу “Ракетна небезпека”.

Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Пресслужба Сухопутних військ повідомляє, що на місці працюють відповідні екстрені служби.

Постраждалі невідкладно отримують всю необхідну медичну допомогу.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями, — йдеться в офіційний заяві.

Ба більше, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту українських воїнів під час ракетних та повітряних атак ворога.

