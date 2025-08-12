Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є загиблий, багато постраждалих

Уночі 12 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Згідно з останніми даними, відомо про одного загиблого та 23 поранених.
Головні тези:
- Група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів, коли намагалася дібратися до укриттів.
- На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби.
Атака РФ на Сухопутні війська 12 серпня — що відомо
Як стверджує командування, оповіщення особового складу здійснили належним чином.
Це сталося одразу після надходження сигналу “Ракетна небезпека”.
Пресслужба Сухопутних військ повідомляє, що на місці працюють відповідні екстрені служби.
Постраждалі невідкладно отримують всю необхідну медичну допомогу.
Ба більше, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту українських воїнів під час ракетних та повітряних атак ворога.
