Воины "Азова" заняли полосу обороны на Покровском направлении

1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По словам самих бойцов, это произошло еще несколько дней назад для сдерживания продвижения сил врага.
Главные тезисы
- Раньше это была зона ответственности ТГР "Покровск".
- Обстановка остается сложной и динамичной.
"Азовцы" сообщили о ситуации на Покровском направлении
Как удалось узнать украинским журналистам от своих источников, речь идет о участке в направлении Доброполья и дорогах Доброполье-Краматорск.
11 августа сетью активно распространялась информация о том, что российские захватчики продвигаются малыми группами в направлении Доброполья мимо первой линии украинских позиций.
Кроме того, указано, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.
Что важно понимать, сейчас это один из самых сложных участков фронта на Покровском направлении — россияне наращивают наступление в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
По словам “Азовцев”, о результатах своей работы они сообщат чуть позже.
К слову, раньше это была зона ответственности ТГР "Покровск".
