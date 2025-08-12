Воины "Азова" заняли полосу обороны на Покровском направлении
Воины "Азова" заняли полосу обороны на Покровском направлении

"Азовцы" сообщили о ситуации на Покровском направлении
Источник:  АЗОВ

1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По словам самих бойцов, это произошло еще несколько дней назад для сдерживания продвижения сил врага.

  • Раньше это была зона ответственности ТГР "Покровск".
  • Обстановка остается сложной и динамичной.

"Азовцы" сообщили о ситуации на Покровском направлении

Как удалось узнать украинским журналистам от своих источников, речь идет о участке в направлении Доброполья и дорогах Доброполье-Краматорск.

11 августа сетью активно распространялась информация о том, что российские захватчики продвигаются малыми группами в направлении Доброполья мимо первой линии украинских позиций.

Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике, — сказано в официальном заявлении "Азовцев".

Кроме того, указано, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

Что важно понимать, сейчас это один из самых сложных участков фронта на Покровском направлении — россияне наращивают наступление в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.

По словам “Азовцев”, о результатах своей работы они сообщат чуть позже.

К слову, раньше это была зона ответственности ТГР "Покровск".

