Воины "Азова" заняли полосу обороны на Покровском направлении

1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По словам самих бойцов, это произошло еще несколько дней назад для сдерживания продвижения сил врага.

"Азовцы" сообщили о ситуации на Покровском направлении

Как удалось узнать украинским журналистам от своих источников, речь идет о участке в направлении Доброполья и дорогах Доброполье-Краматорск.

11 августа сетью активно распространялась информация о том, что российские захватчики продвигаются малыми группами в направлении Доброполья мимо первой линии украинских позиций.

Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике, — сказано в официальном заявлении "Азовцев". Поделиться

Кроме того, указано, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

Что важно понимать, сейчас это один из самых сложных участков фронта на Покровском направлении — россияне наращивают наступление в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.

По словам “Азовцев”, о результатах своей работы они сообщат чуть позже.