Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала украинская ПВО
Read in English
Читати українською

В течение ночи 11 и 12 августа российские оккупанты осуществляли атаку на мирные города и села Украины 48 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО сумели успешно обезвредить 36 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Как отработала украинская ПВО

Новая атака противника началась еще в 20:00 11 августа.

В этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово, Воронежской и Брянской областей РФ.

Ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, ракетами — Черниговщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

