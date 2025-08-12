Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 11 и 12 августа российские оккупанты осуществляли атаку на мирные города и села Украины 48 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО сумели успешно обезвредить 36 вражеских целей.

Как отработала украинская ПВО

Новая атака противника началась еще в 20:00 11 августа.

В этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово, Воронежской и Брянской областей РФ.

Ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, ракетами — Черниговщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.