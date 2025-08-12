Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 11 и 12 августа российские оккупанты осуществляли атаку на мирные города и села Украины 48 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО сумели успешно обезвредить 36 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.
Как отработала украинская ПВО
Новая атака противника началась еще в 20:00 11 августа.
В этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово, Воронежской и Брянской областей РФ.
Ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, ракетами — Черниговщина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-