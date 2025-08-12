Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 11 та 12 серпня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села України 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Сили ППО зуміли успішно знешкодити 36 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
Як відпрацювала українська ППО
Нова атака противника почалася ще о 20:00 11 серпня.
Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово, Воронезької та Брянської областей РФ.
Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами — Чернігівщину.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
