Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 11 та 12 серпня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села України 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Сили ППО зуміли успішно знешкодити 36 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Як відпрацювала українська ППО

Нова атака противника почалася ще о 20:00 11 серпня.

Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово, Воронезької та Брянської областей РФ.

Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами — Чернігівщину.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи здатна армія РФ знову окупувати Херсон — відповідь ЗСУ
міст
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР атакувало єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет — джерела
ГУР атакувало єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є загиблий, багато постраждалих
Сухопутні війська ЗС України
Атака РФ на Сухопутні війська 12 серпня - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?