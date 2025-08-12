Воїни "Азову" зайняли смугу оборони на Покровському напрямку

1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За словами самих бійців, це сталося ще кілька днів тому для унеможливлення просування сил ворога.

“Азовці” повідомили про ситуацію на Покровському напрямку

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх джерел, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

11 серпня мережею активно ширилася інформація про те, що російські загарбники просуваються малими групами на напрямку Добропілля повз першу лінію українських позицій.

Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці, — йдеться в офіційній заяві “Азовців”. Поширити

Окрім того, вказано, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі.

Що важливо розуміти, наразі це одна з найважчих ділянок фронту на Покровському напрямку — росіяни нарощують наступ в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

За словами “Азовців”, про результати своєї роботи вони повідомлять згодом.