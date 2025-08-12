Почему Путин согласился на встречу с Трампом — объяснение Грэма

Как утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм, российский диктатор Владимир Путин согласился встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку последний действительно оказывает влияние на нелегитимного главу Кремля.
Главные тезисы
- По словам Грэма, Путина испугало недавнее решение Трампа по Украине.
- Кроме того, диктатор наконец-то осознал, что президент США настроен решительно.
Мир недооценивает влияние Трампа на Путина
По убеждению сенатора, на международной арене трудно найти еще хотя бы одного политика, кроме Трампа, который смог бы посадить Путина за стол переговоров по завершению войны против Украины.
Также Грэм обратил внимание на то, что недавно Трамп объявил новые пошлины для Индии из-за того, что эта страна продолжает покупать российскую нефть.
По его убеждению, это испугало российского диктатора и его соратников.
