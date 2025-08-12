Загострення на Покровському напрямку. Сирський ухвалив екстрене рішення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спрямував додаткові сили на Покровський напрямок, де російські загарбники намагаються просочуватися малими групами через першу лінію позицій українських військ.

Додаткові сили ЗСУ прямують на Покровський напрямок

Про рішення Сирського журналістам повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

Він офіційно підтвердив, що протягом минулої доби на цій ділянці фронту солдати РФ здійснили 35 спроб потіснити наші підрозділи.

Вкрай активним сили противника залишаються в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове та Дачне. Досі не закінчилися три боєзіткнення.

Що важливо розуміти, армія РФ використовує перевагу в живій силі та ігнорує власні колосальні втрати.

Ворог не полишає спроб просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій.

Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони, — повідомив Ковальов. Поширити

Згідно з останніми даними, на цій ділянці фронту бійці ЗСУ встигли знищити:

64 та поранити 38 російських загарбників,

одну одиницю автомобільної техніки,

21 безпілотник,

одну антену зв’язку та один мотоцикл.

Ба більше, вдалося знешкодити одну гармату та два мотоцикли армії РФ.