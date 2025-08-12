Обострение на Покровском направлении. Сырский принял экстренное решение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил дополнительные силы на Покровское направление, где российские захватчики пытаются проникать малыми группами через первую линию позиций украинских войск.

Дополнительные силы ВСУ направляются на Покровское направление

О решении Сырского журналистам сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

Он официально подтвердил, что за прошедшие сутки на этом участке фронта солдаты РФ предприняли 35 попыток потеснить наши подразделения.

Крайне активными силы противника остаются в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лысовка, Зверевое, Ореховое и Дачное. До сих пор не закончились три боестолкновения.

Что важно понимать, армия РФ использует превосходство в живой силе и игнорирует собственные колоссальные потери.

Враг не оставляет попыток проникать малыми группами через первую линию наших позиций.

Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны, — сообщил Ковалев. Поделиться

Согласно последним данным, на этом участке фронта бойцы ВСУ успели уничтожить:

64 и ранить 38 российских захватчиков,

одну единицу автомобильной техники,

21 беспилотник,

одну антенную связь и один мотоцикл.

Более того, удалось обезвредить одну пушку и два мотоцикла армии РФ.