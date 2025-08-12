Украинские штурмовики зачистили Степногорск от солдат РФ

Согласно данным аналитического проекта DeepState, украинские штурмовики смогли зачистить от российских окупантов окрестности населенного пункта Степногорск, который находится в Запорожской области.
Главные тезисы
- Благодаря безупречному планированию защитники выполнили миссию без потерь со стороны личного состава.
- Перед тем, как на позицию входят штурмовики, ее обрабатывают артиллерия и дроны.
Степногорск снова под полным контролем Украины
Специалисты DeepState пришли к такому выводу после того, как проанализировали видео 210 отдельного штурмового полка.
По словам представителей полка, российские захватчики малыми группами попытались проникнуть в городскую застройку.
Однако силы врага вовремя обнаружили и безжалостно уничтожили украинские штурмовики.
Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил дополнительные силы на Покровское направление, где солдаты РФ делают все возможное, чтобы проникать малыми группами через первую линию позиций украинских войск.
