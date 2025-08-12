Украинские штурмовики зачистили Степногорск от солдат РФ
Украинские штурмовики зачистили Степногорск от солдат РФ

Степногорск снова под полным контролем Украины
Источник:  DeepState

Согласно данным аналитического проекта DeepState, украинские штурмовики смогли зачистить от российских окупантов окрестности населенного пункта Степногорск, который находится в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Благодаря безупречному планированию защитники выполнили миссию без потерь со стороны личного состава.
  • Перед тем, как на позицию входят штурмовики, ее обрабатывают артиллерия и дроны.

Степногорск снова под полным контролем Украины

Специалисты DeepState пришли к такому выводу после того, как проанализировали видео 210 отдельного штурмового полка.

210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили южные окраины Степногорска, куда ранее проник враг. Силы обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться, — сказано в заявлении аналитиков.

По словам представителей полка, российские захватчики малыми группами попытались проникнуть в городскую застройку.

Однако силы врага вовремя обнаружили и безжалостно уничтожили украинские штурмовики.

Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1 штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава, — подчеркнули в 210 ОШП.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил дополнительные силы на Покровское направление, где солдаты РФ делают все возможное, чтобы проникать малыми группами через первую линию позиций украинских войск.

