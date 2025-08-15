Новая "бавовна" в России. Горит и взрывается Сызранский НПЗ — видео

Ночью 15 августа украинские ударные дроны совершили мощную атаку на НПЗ в российской Сызрани Самарской области. По словам местных жителей, вспыхнул пожар, а также постоянно раздаются взрывы на территории завода.

Украина атаковала Сызранский НПЗ

Ночью местные российские телеграммы начали публиковать первые видео атаки украинских дронов на НПЗ в Сызрани.

По словам очевидцев, сначала они услышали мощные взрывы, а затем вспыхнул пожар в районе НПЗ.

Местные власти заявили, что область атаковали 13 дронов, однако никоим образом не прокомментировали удар по заводу.

Впоследствии Минобороны России сообщило, что в течение ночи ПВО якобы перехватила и уничтожила 53 украинских БПЛА:

13 дронов якобы уничтожили над Курской областью,

11 — над Ростовской,

7 — над Самарской,

6 — над Белгородской,

5 — над Орловской,

по 4 — над Брянской и Воронежской,

по 1 — над Саратовской областью, временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.