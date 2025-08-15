Новая "бавовна" в России. Горит и взрывается Сызранский НПЗ — видео

Ночью 15 августа украинские ударные дроны совершили мощную атаку на НПЗ в российской Сызрани Самарской области. По словам местных жителей, вспыхнул пожар, а также постоянно раздаются взрывы на территории завода.
Главные тезисы
- Российские власти традиционно скрывают правду о последствиях украинских ударов.
- Минобороны РФ утверждает, что в течение ночи их ПВО перехватила и уничтожила 53 дрона.
Украина атаковала Сызранский НПЗ
Ночью местные российские телеграммы начали публиковать первые видео атаки украинских дронов на НПЗ в Сызрани.
По словам очевидцев, сначала они услышали мощные взрывы, а затем вспыхнул пожар в районе НПЗ.
Местные власти заявили, что область атаковали 13 дронов, однако никоим образом не прокомментировали удар по заводу.
Впоследствии Минобороны России сообщило, что в течение ночи ПВО якобы перехватила и уничтожила 53 украинских БПЛА:
13 дронов якобы уничтожили над Курской областью,
11 — над Ростовской,
7 — над Самарской,
6 — над Белгородской,
5 — над Орловской,
по 4 — над Брянской и Воронежской,
по 1 — над Саратовской областью, временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.
Что важно понимать, российские власти традиционно не раскрывают общее количество дронов, атаковавших ее территорию, а также молчат о последствиях атаки.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-