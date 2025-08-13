"Если бы я получил Москву и Ленинград". Трамп устроил новый скандал в сети
Категория
Политика
Дата публикации

"Если бы я получил Москву и Ленинград". Трамп устроил новый скандал в сети

Donald Trump
Трамп
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп публично возмущается из-за якобы необъективного освещения его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он набросился с громкими обвинениями на известных политиков и журналистов.

Главные тезисы

  • Трамп намекнул, что Путин не сможет его обыграть.
  • Он не скрывает, что злится из-за упреков своего бывшего соратника Джона Болтона.

Трамп снова свирепствует из-за критики СМИ

Глава Белого дома злится из-за того, как журналисты подают предстоящий саммит с российским диктатором.

Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча состоится на американской земле, "Путин уже победил".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По убеждению главы Белого дома, Штаты "побеждают во всем", а данными из "фейковых СМИ" доверять нельзя.

Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохое соглашение… Это больные и нечестные люди, вероятно, ненавидящие нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем! — добавил Дональд Трамп.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию
Трамп и Путин встретятся на военной базе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия громко опозорилась накануне переговоров Трампа и Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он до сих пор зол". Как Трамп решил обхитрить Путина
Чего ждать от Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?