"Если бы я получил Москву и Ленинград". Трамп устроил новый скандал в сети

Американский лидер Дональд Трамп публично возмущается из-за якобы необъективного освещения его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он набросился с громкими обвинениями на известных политиков и журналистов.
Главные тезисы
- Трамп намекнул, что Путин не сможет его обыграть.
- Он не скрывает, что злится из-за упреков своего бывшего соратника Джона Болтона.
Трамп снова свирепствует из-за критики СМИ
Глава Белого дома злится из-за того, как журналисты подают предстоящий саммит с российским диктатором.
По убеждению главы Белого дома, Штаты "побеждают во всем", а данными из "фейковых СМИ" доверять нельзя.
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.
