Американский лидер Дональд Трамп публично возмущается из-за якобы необъективного освещения его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он набросился с громкими обвинениями на известных политиков и журналистов.

Трамп снова свирепствует из-за критики СМИ

Глава Белого дома злится из-за того, как журналисты подают предстоящий саммит с российским диктатором.

Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча состоится на американской земле, "Путин уже победил". Дональд Трамп Президент США

По убеждению главы Белого дома, Штаты "побеждают во всем", а данными из "фейковых СМИ" доверять нельзя.

Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохое соглашение… Это больные и нечестные люди, вероятно, ненавидящие нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем! — добавил Дональд Трамп.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.