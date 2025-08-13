"Он до сих пор зол". Как Трамп решил обхитрить Путина
"Он до сих пор зол". Как Трамп решил обхитрить Путина

Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, американский лидер Дональд Трамп до сих пор злится из-за поведения российского диктатора Владимира Путина, однако притворяется лояльным к последнему, чтобы всадить его за стол переговоров.

Главные тезисы

  • По словам инсайдеров, Трамп осознает, что на самом деле происходит.
  • Он готов "бить" по экономике РФ, если другого выхода не останется.

Как удалось узнать журналистам, даже в случае провала своих дипломатических усилий президент США не перестанет продавать оружие странам НАТО для Украины.

Инсайдеры также утверждают, что Трамп так активно добивался личной встречи с Путиным, чтобы оценить его готовность к миру.

На фоне последних событий Украина и ее союзники очень боятся, что американский лидер может согласиться на цинические требования российского диктатора.

По словам анонимных источников, риторика Трампа действительно часто звучит пророссийски.

Однако, мол, это только потому, что он верит в действенность такого подхода для заключения мирного соглашения.

Правда заключается в том, что Трамп до сих пор зол из-за действий Путина.

В течение нескольких месяцев общее мнение сводилось к тому, что мы можем обрушить российскую экономику завтра. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он будет бить по российской экономике. С него действительно хватит, — заявил инсайдер.

