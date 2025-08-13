Согласно данным издания Axios, американский лидер Дональд Трамп до сих пор злится из-за поведения российского диктатора Владимира Путина, однако притворяется лояльным к последнему, чтобы всадить его за стол переговоров.

Чего ждать от Трампа

Как удалось узнать журналистам, даже в случае провала своих дипломатических усилий президент США не перестанет продавать оружие странам НАТО для Украины.

Инсайдеры также утверждают, что Трамп так активно добивался личной встречи с Путиным, чтобы оценить его готовность к миру.

На фоне последних событий Украина и ее союзники очень боятся, что американский лидер может согласиться на цинические требования российского диктатора.

По словам анонимных источников, риторика Трампа действительно часто звучит пророссийски.

Однако, мол, это только потому, что он верит в действенность такого подхода для заключения мирного соглашения.

Правда заключается в том, что Трамп до сих пор зол из-за действий Путина.