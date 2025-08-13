Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным — СМИ
Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным — СМИ

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  ABC News

Согласно данным ABC News, американский лидер Дональд Трамп уже 13 августа проведет виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в преддверии саммита на Аляске. Также к ним присоединится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Главные тезисы

  • Зеленский сможет очертить "красные линии".
  • До сих пор существует шанс, что Трамп пригласит украинского лидера на Аляску 15 августа.

Трамп выслушает позицию Зеленского и Европы

По словам анонимных источников, переговоры в формате видеоконференции между Трампом, Венсом, Зеленским и лидерами Европы намерены провести уже 13 августа — то есть за 2 дня до встречи президента США и российского диктатора.

На фоне последних событий Владимир Зеленский предупредил украинцев и своих союзников, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин активно готовится к "новым наступательным операциям" в Украине.

Это указывает на то, что ему наплевать на результаты мирного саммита на Аляске.

Упорные бои на линии фронта, а также удары дронов и ракет дальнего действия продолжаются, тогда как США и Россия готовятся к пятничной встрече, — отмечают американские журналисты.

По предварительным данным, Владимир Зеленский не полетит на Аляску, ведь его туда не приглашали.

Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что все еще может измениться, ведь "ситуация очень изменчива".

