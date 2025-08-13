Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным — СМИ

Согласно данным ABC News, американский лидер Дональд Трамп уже 13 августа проведет виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в преддверии саммита на Аляске. Также к ним присоединится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп выслушает позицию Зеленского и Европы

По словам анонимных источников, переговоры в формате видеоконференции между Трампом, Венсом, Зеленским и лидерами Европы намерены провести уже 13 августа — то есть за 2 дня до встречи президента США и российского диктатора.

На фоне последних событий Владимир Зеленский предупредил украинцев и своих союзников, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин активно готовится к "новым наступательным операциям" в Украине.

Это указывает на то, что ему наплевать на результаты мирного саммита на Аляске.

Упорные бои на линии фронта, а также удары дронов и ракет дальнего действия продолжаются, тогда как США и Россия готовятся к пятничной встрече, — отмечают американские журналисты. Поделиться

По предварительным данным, Владимир Зеленский не полетит на Аляску, ведь его туда не приглашали.