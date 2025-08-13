Трамп проведе переговори з Зеленським перед зустріччю з Путіним — ЗМІ
Трамп проведе переговори з Зеленським перед зустріччю з Путіним — ЗМІ

Зеленський і Трамп
Джерело:  ABC News

Згідно з даними ABC News, американський лідер Дональд Трамп уже 13 серпня проведе віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками напередодні саміту на Алясці. Також до них приєднається віцепрезидент Джей Ді Венс.

Головні тези:

  • Зеленський матиме можливість окреслити “червоні лінії”.
  • Досі існує шанс, що Трамп запросить українського лідера на Аляску 15 серпня.

Трамп вислухає позицію Зеленського та Європи

За словами анонімних джерел, перемовини у форматі відеоконференції між Трампом, Венсом, Зеленським та лідерами Європи мають намір провести уже 13 серпня — тобто за 2 дня до зустрічі президента США та російського диктатора.

На тлі останніх подій Володимир Зеленський попередив українців та своїх союзників, що нелегітимний глава Кремля Володимир Путін активно готується до "нових наступальних операцій" в Україні.

Це вказує на те, що йому начхати на результати мирного саміту на Алясці.

Запеклі бої на лінії фронту, а також удари дронів і ракет дальньої дії тривають, тоді як США та Росія готуються до п’ятничної зустрічі, — наголошують американські журналісти.

За попередніми даними, Володимир Зеленський не полетить на Аляску, адже його туди не запрошували.

Попри це, інсайдери стверджують, що все ще може змінитися, адже наразі "ситуація дуже мінлива".

