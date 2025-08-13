Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию

Анонимные источники CNN утверждают, что американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин запланировали саммит на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Главные тезисы
- Путин отказался от встречи в Европе из-за ордера на его арест.
- Диктатор предлагал Объединенные Арабские Эмираты, однако Трамп не захотел туда лететь.
Трамп и Путин встретятся на военной базе
По словам инсайдеров в Белом доме, официальные Вашингтона и Москва довольно долго выбирали локацию для переговоров.
В конце концов, они согласились, что "необходимый уровень безопасности для этого исторического события" может обеспечить только военная база Элмендорф-Ричардсон.
Что важно понимать, она расположена на северной окраине Анкориджа.
Как удалось узнать СМИ, сначала команда Трампа не была в восторге от этой идеи, однако потом все же согласилась.
Поскольку российский диктатор действительно боится ареста — он не поддержал ни один из вариантов встречи в городах Европы.
Путин также предложил Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров, но Белый дом выступил против.
По словам самого Трампа, он доволен этим выбором.
