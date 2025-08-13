Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию
Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию

Трамп и Путин встретятся на военной базе
Источник:  CNN

Анонимные источники CNN утверждают, что американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин запланировали саммит на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Главные тезисы

  • Путин отказался от встречи в Европе из-за ордера на его арест.
  • Диктатор предлагал Объединенные Арабские Эмираты, однако Трамп не захотел туда лететь.

Трамп и Путин встретятся на военной базе

По словам инсайдеров в Белом доме, официальные Вашингтона и Москва довольно долго выбирали локацию для переговоров.

В конце концов, они согласились, что "необходимый уровень безопасности для этого исторического события" может обеспечить только военная база Элмендорф-Ричардсон.

Что важно понимать, она расположена на северной окраине Анкориджа.

Как удалось узнать СМИ, сначала команда Трампа не была в восторге от этой идеи, однако потом все же согласилась.

Было немного мест, подходящих для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.

Поскольку российский диктатор действительно боится ареста — он не поддержал ни один из вариантов встречи в городах Европы.

Путин также предложил Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров, но Белый дом выступил против.

Окончательный выбор сузился до Аляски и Венгрии, но Путин неожиданно согласился на встречу на территории США, причем на земле, когда-то являвшейся частью Российской империи.

По словам самого Трампа, он доволен этим выбором.

