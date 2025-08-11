Ответили Трампу. Российский ВМФ открыл первый "Центр управления беспилотниками" на Камчатке
Ответили Трампу. Российский ВМФ открыл первый "Центр управления беспилотниками" на Камчатке

дрон
Источник:  Defense Express

Российский военно-морской флот на Камчатке запустил первый Центр управления беспилотниками.

Главные тезисы

  • Российский ВМФ запустил Центр управления беспилотниками на Камчатке для мониторинга территорий вдоль Северного морского пути.
  • Центр будет заниматься сбором, обработкой и анализом разведывательной информации от дронов типа “Форпост” и “Орион”.
  • Новый центр станет ключевым звеном в развитии сети площадок для эксплуатации разведывательно-ударных дронов, усилит охрану стратегической базы атомных подлодок и обеспечит непрерывное наблюдение за важными районами на севере.

Этот центр станет ключевым звеном в развитии сети площадок для эксплуатации разведывательно-ударных дронов типа "Форпост" и "Орион" (ранее "Иноходец").

Беспилотники будут выполнять задачи круглосуточного мониторинга территорий вдоль Северного морского пути, а также будут усиливать охрану стратегической базы атомных подлодок.

Центр будет отвечать за сбор, обработку и анализ разведывательной информации, которую дроны будут получать во время полетов.

Россияне отмечают, что новый центр "повысит эффективность" применения дронов и поможет обеспечить непрерывное наблюдение за важными районами на севере.

В особенности это принципиально для сохранности атомных субмарин и обеспечения их беспрепятственного выхода в океан.

Запуск центра происходит на фоне обострения стратегической ситуации: после недавних угроз российских чиновников США направили недалеко от российских границ две субмарины-носители ядерного оружия класса Ohio.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам — место их дислокации не раскрывается.

Затем Трамп подтвердил, что две атомные подводные лодки уже находятся в регионе близ России.

