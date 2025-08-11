Відповіли Трампу. Російський ВМФ відкрив перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці
Відповіли Трампу. Російський ВМФ відкрив перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці

дрон
Джерело:  Defense Express

Російський військово-морський флот на Камчатці запустив перший "Центр управління безпілотниками".

Головні тези:

  • Російський ВМФ відкрив перший Центр управління безпілотниками на Камчатці для моніторингу територій уздовж Північного морського шляху
  • Центр буде займатися збором, обробкою та аналізом розвідувальної інформації, отриманої від дронів типу “Форпост” і “Оріон”.
  • Запуск центру відбувається в контексті загострення стратегічної ситуації, пов'язаної з переміщенням атомних підводних човнів США близько до російських кордонів.

Росія відкрила перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці

Цей центр стане ключовою ланкою в розбудові мережі майданчиків для експлуатації розвідувально-ударних дронів типу "Форпост" і "Оріон" (раніше "Іноходець").

Безпілотники будуть виконувати завдання цілодобового моніторингу територій уздовж Північного морського шляху, а також посилюватимуть охорону стратегічної бази атомних підводних човнів.

Центр відповідатиме за збір, обробку та аналіз розвідувальної інформації, яку дрони отримуватимуть під час польотів.

Росіяни наголошують, що новий центр "підвищить ефективність" застосування дронів і допоможе забезпечити безперервне спостереження за важливими районами на півночі.

Особливо це важливо для безпеки атомних субмарин і забезпечення їх безперешкодного виходу в океан.

Запуск центру відбувається на тлі загострення стратегічної ситуації: після нещодавніх погроз російських посадовців США направили неподалік до російських кордонів дві субмарини-носії ядерної зброї класу Ohio.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів — місце їхньої дислокації не розкривається.

Потім Трамп підтвердив, що два атомні підводні човни вже перебувають у регіоні поблизу Росії.

