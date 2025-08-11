Відповіли Трампу. Російський ВМФ відкрив перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці

Російський військово-морський флот на Камчатці запустив перший "Центр управління безпілотниками".
Головні тези:
- Російський ВМФ відкрив перший Центр управління безпілотниками на Камчатці для моніторингу територій уздовж Північного морського шляху
- Центр буде займатися збором, обробкою та аналізом розвідувальної інформації, отриманої від дронів типу “Форпост” і “Оріон”.
- Запуск центру відбувається в контексті загострення стратегічної ситуації, пов'язаної з переміщенням атомних підводних човнів США близько до російських кордонів.
Росія відкрила перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці
Цей центр стане ключовою ланкою в розбудові мережі майданчиків для експлуатації розвідувально-ударних дронів типу "Форпост" і "Оріон" (раніше "Іноходець").
Безпілотники будуть виконувати завдання цілодобового моніторингу територій уздовж Північного морського шляху, а також посилюватимуть охорону стратегічної бази атомних підводних човнів.
Центр відповідатиме за збір, обробку та аналіз розвідувальної інформації, яку дрони отримуватимуть під час польотів.
Особливо це важливо для безпеки атомних субмарин і забезпечення їх безперешкодного виходу в океан.
Запуск центру відбувається на тлі загострення стратегічної ситуації: після нещодавніх погроз російських посадовців США направили неподалік до російських кордонів дві субмарини-носії ядерної зброї класу Ohio.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів — місце їхньої дислокації не розкривається.
Потім Трамп підтвердив, що два атомні підводні човни вже перебувають у регіоні поблизу Росії.
