Зустріч Трампа та Путіна. Інсайдери розкрили локацію
Зустріч Трампа та Путіна. Інсайдери розкрили локацію

Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі
Джерело:  CNN

Анонімні джерела CNN стверджують, що американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін запланували саміт на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. 

Головні тези:

  • Путін відмовився від зустрічі у Європі через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.
  • Диктатор пропонував Об’єднані Арабські Емірати, однак Трамп не захотів туди летіти.

Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі

За словами інсайдерів у Білому домі, офіційні Вашингтона та Москва доволі довго обирали локацію для переговорів.

Врешті-решт вони погодилися, що "необхідний рівень безпеки для цієї історичної події" може забезпечити лише військова база Елмендорф-Річардсон.

Що важливо розуміти, вона розташована на північній околиці Анкориджа.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, спочатку команда Трампа не була у захваті від цієї ідеї, однак потім все ж погодилася.

Було небагато місць, які підходили б для такої зустрічі, особливо з урахуванням ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Оскільки російські диктатор дійсно боїться арешту — він не підтримав жоден з варіантів зустрічі у містах Європи.

Путін також пропонував Об’єднані Арабські Емірати для проведення переговорів, але Білий дім виступив проти.

Остаточний вибір звузився до Аляски та Угорщини, але Путін несподівано погодився на зустріч на території США, причому на землі, яка колись була частиною Російської імперії.

За словами самого Трампа, він задоволений цим вибором.

