Зустріч Трампа та Путіна. Інсайдери розкрили локацію

Анонімні джерела CNN стверджують, що американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін запланували саміт на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.
Головні тези:
- Путін відмовився від зустрічі у Європі через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.
- Диктатор пропонував Об’єднані Арабські Емірати, однак Трамп не захотів туди летіти.
Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі
За словами інсайдерів у Білому домі, офіційні Вашингтона та Москва доволі довго обирали локацію для переговорів.
Врешті-решт вони погодилися, що "необхідний рівень безпеки для цієї історичної події" може забезпечити лише військова база Елмендорф-Річардсон.
Що важливо розуміти, вона розташована на північній околиці Анкориджа.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, спочатку команда Трампа не була у захваті від цієї ідеї, однак потім все ж погодилася.
Оскільки російські диктатор дійсно боїться арешту — він не підтримав жоден з варіантів зустрічі у містах Європи.
Путін також пропонував Об’єднані Арабські Емірати для проведення переговорів, але Білий дім виступив проти.
За словами самого Трампа, він задоволений цим вибором.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-