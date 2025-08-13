Россия громко опозорилась накануне переговоров Трампа и Путина

Издание The New York Times узнало, что страна-агрессорка Россия причастна к масштабной кибератаке на судебную систему США. По словам инсайдеров, правительство РФ "по крайней мере, частично ответственно" за взлом системы PACER — базы данных, где хранятся материалы судебных дел.

Россию снова поймали с поличным

По словам анонимных источников, киберпреступники искали "средние по масштабу уголовные дела" в Нью-Йорке и нескольких других регионах США.

Также они сконцентрировались на документах, в которых фигурировали люди с российскими и восточноевропейскими фамилиями.

Существует высокая вероятность того, что хакеры получили доступ к личностям конфиденциальных информаторов, помогающих правоохранителям.

Похищенные материалы, вероятно, включают в себя запечатанные уголовные досье, обвинения, ордера на арест и другие документы, которые еще не были обнародованы или вообще не предназначались для публичного доступа. Поделиться

Американские власти на официальном уровне подтвердили, что такая кибератака действительно была.

СМИ располагают внутренним письмом Минюста США, в котором указано: "стойкие и высокотехнологичные киберзлоумышленники" сломали защищенные записи.

Пока сложно понять, как повлияет этот громкий скандал на результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что важно понимать, это не первый случай, когда российские киберпреступники атакуют американские судебные структуры.