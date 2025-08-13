Россия громко опозорилась накануне переговоров Трампа и Путина

Издание The New York Times узнало, что страна-агрессорка Россия причастна к масштабной кибератаке на судебную систему США. По словам инсайдеров, правительство РФ "по крайней мере, частично ответственно" за взлом системы PACER — базы данных, где хранятся материалы судебных дел.
Главные тезисы
- Разоблачение заказчиков этой кибератаки может изменить динамику отношений США и РФ.
- Трамп пока никак не комментировал новый скандал.
Россию снова поймали с поличным
По словам анонимных источников, киберпреступники искали "средние по масштабу уголовные дела" в Нью-Йорке и нескольких других регионах США.
Также они сконцентрировались на документах, в которых фигурировали люди с российскими и восточноевропейскими фамилиями.
Существует высокая вероятность того, что хакеры получили доступ к личностям конфиденциальных информаторов, помогающих правоохранителям.
Американские власти на официальном уровне подтвердили, что такая кибератака действительно была.
СМИ располагают внутренним письмом Минюста США, в котором указано: "стойкие и высокотехнологичные киберзлоумышленники" сломали защищенные записи.
Пока сложно понять, как повлияет этот громкий скандал на результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Что важно понимать, это не первый случай, когда российские киберпреступники атакуют американские судебные структуры.
Например, 5 лет назад они взломали программное обеспечение SolarWinds, которым пользовались государственные учреждения и крупные компании США.
