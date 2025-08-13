Нацгвардия сорвала штурм армии РФ на Покровском направлении — видео

Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной и напряженной. Тем не менее, Национальная гвардия Украины делает все возможное, чтобы заблокировать продвижение российских захватчиков. Так, бригада НГУ "Спартан" уже показала результаты своей работы.

НГУ отчитывается об успехах на Покровском направлении

О еще одном достижении своих воинов рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

По его словам, российские захватчики предприняли очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады НГУ "Спартан".

Однако план врага был обречен на провал, ведь аэроразведки вовремя обнаружили перемещение вражеского БТР.

По технике и личному составу противника наши воины оперативно отработали дронами и артиллерией, — заявил Александр Пивненко. Поделиться

Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов Нацгвардии взвод россиян удалось ликвидировать, а попытку вражеского штурма успешно сорвать.

Кроме того, указано, что за прошедшие сутки по линии фронта нацгвардейцы отбили 27 штурмовых действий армии РФ.

В общем удалось уничтожить:

3 единицы бронетехники;

8 артиллерийских систем;

2 миномета;

9 единиц автомобильной техники;

2 состава БК;