Нацгвардия сорвала штурм армии РФ на Покровском направлении — видео

Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной и напряженной. Тем не менее, Национальная гвардия Украины делает все возможное, чтобы заблокировать продвижение российских захватчиков. Так, бригада НГУ "Спартан" уже показала результаты своей работы.
Главные тезисы
- Нацгвардейцы оперативно отработали по силам врага дронами и артиллерией.
- 12 августа они отразили 27 штурмовых действий армии РФ.
НГУ отчитывается об успехах на Покровском направлении
О еще одном достижении своих воинов рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.
По его словам, российские захватчики предприняли очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады НГУ "Спартан".
Однако план врага был обречен на провал, ведь аэроразведки вовремя обнаружили перемещение вражеского БТР.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов Нацгвардии взвод россиян удалось ликвидировать, а попытку вражеского штурма успешно сорвать.
Кроме того, указано, что за прошедшие сутки по линии фронта нацгвардейцы отбили 27 штурмовых действий армии РФ.
В общем удалось уничтожить:
3 единицы бронетехники;
8 артиллерийских систем;
2 миномета;
9 единиц автомобильной техники;
2 состава БК;
Кстати, 12 августа стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал перебросить дополнительные силы на Покровское направление, где недавно началось резкое обострение боевых действий.
