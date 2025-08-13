Нацгвардія зірвала штурм армії РФ на Покровському напрямку — відео

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною та напруженою. Попри це, Національна гвардія України робить все можливе, щоб заблокувати просування російських загарбників. Так, бригада НГУ "Спартан" уже показала результати своєї роботи.

НГУ звітує про успіхи на Покровському напрямку

Про ще одне досягнення своїх воїнів розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

За його словами, російські загарбники здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ “Спартан”.

Однак план ворога був приречений на провал, адже аеророзвідка вчасно виявили переміщення ворожого БТР.

По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією, — заявив Олександр Півненко. Поширити

Завдяки злагодженим та професійним діям бійців Нацгвардії, взвод росіян вдалося ліквідувати, а спробу ворожого штурму успішно зірвати.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби по лінії фронту нацгвардійці відбили 27 штурмових дій армії РФ.

Загалом вдалося знищити:

3 одиниці бронетехніки;

8 артилерійських систем;

2 міномети;

9 одиниць автомобільної техніки;

2 склади БК;