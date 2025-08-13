Нацгвардія зірвала штурм армії РФ на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардія зірвала штурм армії РФ на Покровському напрямку — відео

НГУ
Нацгвардія
Read in English

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною та напруженою. Попри це, Національна гвардія України робить все можливе, щоб заблокувати просування російських загарбників. Так, бригада НГУ "Спартан" уже показала результати своєї роботи.

Головні тези:

  • Нацгвардійці оперативно відпрацювали по силам ворога дронами та артилерією.
  • 12 серпня вони відбили 27 штурмових дій армії РФ по лінії фронту.

НГУ звітує про успіхи на Покровському напрямку

Про ще одне досягнення своїх воїнів розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

За його словами, російські загарбники здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ “Спартан”.

Однак план ворога був приречений на провал, адже аеророзвідка вчасно виявили переміщення ворожого БТР.

По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією, — заявив Олександр Півненко.

Завдяки злагодженим та професійним діям бійців Нацгвардії, взвод росіян вдалося ліквідувати, а спробу ворожого штурму успішно зірвати.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби по лінії фронту нацгвардійці відбили 27 штурмових дій армії РФ.

Загалом вдалося знищити:

  • 3 одиниці бронетехніки;

  • 8 артилерійських систем;

  • 2 міномети;

  • 9 одиниць автомобільної техніки;

  • 2 склади БК;

До слова, 12 серпня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав перекинути додаткові сили на Покровський напрямок, де нещодавно почалося різке загострення бойових дій.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп проведе переговори з Зеленським перед зустріччю з Путіним — ЗМІ
Зеленський і Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою й десятками дронів
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа та Путіна. Інсайдери розкрили локацію
Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?