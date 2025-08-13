РФ атакувала Україну балістикою й десятками дронів

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 12-13 серпня російські окупанти здійснювали атаку 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів та 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Сили ППО встигли знешкодити 34 ворожі цілі.
Головні тези:
- Цього разу повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — перші подробиці
Черговий повітряний напад противник розпочав близько 21:00 12 серпня.
Дрони та ракети летіли різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Курська область РФ.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
