РФ атакувала Україну балістикою й десятками дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою й десятками дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - перші подробиці

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 12-13 серпня російські окупанти здійснювали атаку 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів та 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Сили ППО встигли знешкодити 34 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Цього разу повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — перші подробиці

Черговий повітряний напад противник розпочав близько 21:00 12 серпня.

Дрони та ракети летіли різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Курська область РФ.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Цинічне судилище. Військовополонений боєць «Азову» отримав у Росії 21 рік позбавлення волі
Шпак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Відповіли Трампу. Російський ВМФ відкрив перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ застосувала проти України понад тисячу авіабомб і 1400 дронів протягом тижня
Володимир Зеленський
шахед

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?