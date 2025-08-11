РФ застосувала проти України понад тисячу авіабомб і 1400 дронів протягом тижня

Росія затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу. Поступки не переконають вбивцю.

Росія не припинила обстріли мирної України

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства.

За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, за тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб та майже 1400 ударних дронів.