РФ застосувала проти України понад тисячу авіабомб і 1400 дронів протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ застосувала проти України понад тисячу авіабомб і 1400 дронів протягом тижня

Володимир Зеленський
шахед

Росія затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу. Поступки не переконають вбивцю.

Головні тези:

  • Росія застосувала понад тисячу авіабомб та 1400 дронів проти України, що свідчить про те, що вона затягує війну та не реагує на світові вимоги.
  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що РФ не припиняє обстріли та не реагує на заклики зупинити вбивства мирних жителів.
  • Світ повинен посилити тиск на Росію, оскільки її поступки не переконають вбивцю, а тільки збільшують кількість жертв та руйнувань.

Росія не припинила обстріли мирної України

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства.

За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, за тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб та майже 1400 ударних дронів.

Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць.

Поширити

Як вам таке?

