Росія затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу. Поступки не переконають вбивцю.
Головні тези:
- Росія застосувала понад тисячу авіабомб та 1400 дронів проти України, що свідчить про те, що вона затягує війну та не реагує на світові вимоги.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що РФ не припиняє обстріли та не реагує на заклики зупинити вбивства мирних жителів.
- Світ повинен посилити тиск на Росію, оскільки її поступки не переконають вбивцю, а тільки збільшують кількість жертв та руйнувань.
Росія не припинила обстріли мирної України
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Глава держави зауважив, що ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства.
За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.
За його словами, за тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб та майже 1400 ударних дронів.
Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць.
