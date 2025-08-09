Зеленський попередив про новий план Путіна щодо України

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що російський диктатор Володимир Путін навʼязує ідею “обміну” української території на українську територію для нібито “завершення” війни.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що не бачить змін у позиції Кремля.
- Він закликав світ добиватися реального тривалого миру, а не його імітації.
Путін знову намагається обдурити світ
За словами глави держави, він провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Вони детально обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію зі союзниками.
Володимир Зеленський наголосив, що наразі активність дипломатії надвисока, однак проблема полягає в тому, що зрушень у позиції Кремля досі не відбулося.
Глава держави наголосив, що усі кроки України та її союзників мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації.
Саме тому Зеленський закликав світ зосередитися на цій меті.
