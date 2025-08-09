Зеленський попередив про новий план Путіна щодо України
Зеленський попередив про новий план Путіна щодо України

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що російський диктатор Володимир Путін навʼязує ідею “обміну” української території на українську територію для нібито “завершення” війни.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що не бачить змін у позиції Кремля.
  • Він закликав світ добиватися реального тривалого миру, а не його імітації.

Путін знову намагається обдурити світ

За словами глави держави, він провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Вони детально обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію зі союзниками.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі активність дипломатії надвисока, однак проблема полягає в тому, що зрушень у позиції Кремля досі не відбулося.

Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави наголосив, що усі кроки України та її союзників мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації.

Саме тому Зеленський закликав світ зосередитися на цій меті.

Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом. Дякую!

