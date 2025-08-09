Зеленский предупредил о новом плане Путина касательно Украины

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что российский диктатор Владимир Путин навязывает идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию для якобы "завершения" войны.

Путин снова пытается обмануть мир

По словам главы государства, он провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Они подробно обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с союзниками.

Владимир Зеленский подчеркнул, что активность дипломатии сейчас сверхвысокая, однако проблема заключается в том, что сдвигов в позиции Кремля до сих пор не произошло.

Россияне также не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию с не гарантирующими ничего последствиями, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что все шаги Украины и ее союзников должны приближать к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации.

Именно поэтому Зеленский призвал мир сосредоточиться на этой цели.