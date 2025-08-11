РФ применила против Украины более тысячи авиабомб и 1400 дронов в течение недели

Россия затягивает войну, поэтому заслуживает большего давления мира. Уступки не убедят убийцу.
Главные тезисы
- Более тысячи авиабомб и 1400 дронов были использованы Россией против Украины, свидетельствуя о затягивании войны.
- Президент Украины отметил, что РФ не реагирует на призывы остановить убийства мирных жителей.
- Украина призывает мир усилить давление на Россию, поскольку уступки не убеждают убийцу, а лишь увеличивают количество жертв и разрушений.
Россия не прекратила обстрел мирной Украины
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.
За прошедшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, российская армия не сбавляет давления и не считает своих потерь.
По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и около 1400 ударных дронов.
Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, следовательно, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция — это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-