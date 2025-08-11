РФ применила против Украины более тысячи авиабомб и 1400 дронов в течение недели

Россия не прекратила обстрел мирной Украины

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.

За прошедшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, российская армия не сбавляет давления и не считает своих потерь.

В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и около 1400 ударных дронов.