РФ применила против Украины более тысячи авиабомб и 1400 дронов в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

РФ применила против Украины более тысячи авиабомб и 1400 дронов в течение недели

Владимир Зеленский
шахед
Читати українською

Россия затягивает войну, поэтому заслуживает большего давления мира. Уступки не убедят убийцу.

Главные тезисы

  • Более тысячи авиабомб и 1400 дронов были использованы Россией против Украины, свидетельствуя о затягивании войны.
  • Президент Украины отметил, что РФ не реагирует на призывы остановить убийства мирных жителей.
  • Украина призывает мир усилить давление на Россию, поскольку уступки не убеждают убийцу, а лишь увеличивают количество жертв и разрушений.

Россия не прекратила обстрел мирной Украины

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.

За прошедшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, российская армия не сбавляет давления и не считает своих потерь.

В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и около 1400 ударных дронов.

Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, следовательно, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция — это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ударил мощными санкциями по России
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предупредил о новом плане Путина касательно Украины
Владимир Зеленский
Путин снова пытается обмануть мир
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Вторую попытку разделения Украины не дадим". Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?