"Вторую попытку разделения Украины не дадим". Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
Категория
Украина
Дата публикации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контакты между представителями Украины и США продолжаются "круглосуточно", и не все они "публичные". Украина работает над "честным завершением войны", которое начала Россия против Украины.

Главные тезисы

  • Контакты между Украиной и США продолжаются круглосуточно, Украина работает над честным завершением войны.
  • Украина поддерживает предложения США по достижению мира и разрешению конфликта с Россией.
  • Зеленский подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и достижения “реального мира” на подвергшихся агрессии территориях.

Зеленский отверг возможность территориальных уступок России

Об этом Президент сообщил в обращении.

Я еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров усомнился в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было. У Президента Соединенных Штатов есть рычаги, решительность. Украина поддержала все предложения Президента Трампа, начиная с февраля.

Глава государства также отметил, что в России "боятся санкций" и "Путин хочет обменять паузу в войне" на снятие санкций с России.

Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивное наказание, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донбасса, Крыма. Эту вторую попытку разделения России мы не дадим.

Глава государства также отметил, что должно быть немедленное прекращение огня и "реальный мир", а не "пауза в войне".

Нужен результат на уровне лидеров. Достойный результат, чтобы жизнь людей сохранить, чтобы мир ценил результаты, был благодарен лидеру, который его принесет.

