"Другу спробу поділу України не дамо". Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контакти між представниками України та США тривають "цілодобово" та не всі вони "публічні". Україна працює над "чесним завершенням війни", який розпочала Росія проти України.
Головні тези:
- Зеленський не погоджується на поділ України та відкидає можливість територіальних поступок перед Росією.
- Президент наголошує на необхідності негайного припинення вогню та досягненні реального миру на складних територіях, що зазнали агресії.
- Україна підтримує пропозиції США та готова до співпраці для досягнення миру та вирішення конфлікту з Росією.
Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії
Про це Президент повідомив у зверненні.
Також глава держави зауважив, що в Росії "бояться санкцій" та "Путін хоче обміняти паузу у війні" на зняття санкцій з Росії.
Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо.
Також глава держави зауважив, що має бути негайне припинення вогню та "реальний мир", а не "пауза у війні".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-