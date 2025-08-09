"Другу спробу поділу України не дамо". Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії
Україна
"Другу спробу поділу України не дамо". Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії

Володимир Зеленський
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що контакти між представниками України та США тривають "цілодобово" та не всі вони "публічні". Україна працює над "чесним завершенням війни", який розпочала Росія проти України.

Головні тези:

  • Зеленський не погоджується на поділ України та відкидає можливість територіальних поступок перед Росією.
  • Президент наголошує на необхідності негайного припинення вогню та досягненні реального миру на складних територіях, що зазнали агресії.
  • Україна підтримує пропозиції США та готова до співпраці для досягнення миру та вирішення конфлікту з Росією.

Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії

Про це Президент повідомив у зверненні.

Я ще не чув, щоб будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції Президента Трампа, починаючи ще від лютого.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також глава держави зауважив, що в Росії "бояться санкцій" та "Путін хоче обміняти паузу у війні" на зняття санкцій з Росії.

Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо.

Також глава держави зауважив, що має бути негайне припинення вогню та "реальний мир", а не "пауза у війні".

Потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат, щоб життя людей зберегти, щоб світ цінував результати, був вдячний лідеру, який його принесе.

